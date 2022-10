Ternana rullo compressore, Benevento travolto 3-2 in rimonta | Ternana 1° in serie B - Tuttoggi

Primo tempo choc per la Ternana

Eppure nel primo tempo di Benevento la Ternana era sembrata smarrita e disorientata, caduta già al 19′ sotto i colpi degli uomini di Cannavaro che invece avevano impostato una partita all’arrembaggio. Nonostante un palo di Donnarumma, il Benevento passa con autogol di Iannarilli; al 19′ Tello calcia dai 20 metri, palla sul palo e poi su Iannarilli per l’1-0 dei padroni di casa. Non passano molti minuti e, al 34′, Iannarilli ancora protagonista in negativo, stende l’ex La Gumina lanciato in area. Dopo 2 minuti di Var (la dinamica del rigore lascia comunque dubbi) il signor Manuel Volpi di Arezzo concede il rigore: dagli unidici metri lo stesso La Gumina (ex e bestia nera della Ternana) sigla il 2-0.

Ternana, secondo tempo da rullo compressore

Negli spolgiatoi mister Lucarelli deve essersi fatto sentire e, rientro, fuori Bogdan e dentro Diakitè. Al 58′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Palumbo, Sorensen trova il varco giusto per inserirsi tra i distratti difensori del Benevento e appoggiare di testa il 2 a 1. C’è tempo e Lucarelli legge bene la partita. Dentro Raùl Moro per Paghera e Pettinari per Cassata. La Ternana accelera e comprime il Benevento: al 73′ Pettinari lascia partire un rasoterra che non lascia scampo a Paleari. Il pareggio rossoverde esalta gli uomini di Lucarelli che assaporano la possibilità di fare bottino pieno. La Ternana fiuta la ‘preda ferita’ e incapace di reagire e, all’81’, piazza il colpo mortale. Di Tacchio (un gigante), sugli sviluppi di un calcio da fermo, approfitta dell’ennesima disattenzione della retroguardia del Benevento e manda in delirio i 500 tifosi rossoverdi presenti al Vigorito per il 2-3 finale.

Tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Pastina, Capellini, Leverbe; Improta, Karić, Schiattarella (67′ Koutsoupias), Letizia (c, 67′ Masciangelo); Tello (76′ Faris), Ciano (67′ Vokić); La Gumina (76′ Forte). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Masciangelo, Veltri, Basit, Thiam Pape. Allenatore: Fabio Cannavaro

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Bogdan (46′ Diakitè), Sørensen, Corrado; Cassata (72′ Pettinari), Di Tacchio, Paghera (59′ Raùl Moro); Partipilo (84′ Proietti), Palumbo (c); Donnarumma (84′ Ghiringhelli). A disposizione: Krapikas, Celli, Martella, Defendi, Rovaglia, Capanni, Spalluto, Falletti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Manuel Volpi della sezione di Arezzo (assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Giuseppe Di Giacinto di Teramo, IV ufficiale Valerio Pezzopane de L’Aquila). Addetto Var Daniele Paterna di Teramo, assistente Vito Mastrodonato di Molfetta

Reti: 19′ Iannarilli a., 38′ La Gumina (B); 58′ Sørensen, 73′ Pettinari, 81′ Di Tacchio (T)

Ammoniti: 57′ Karić, 63′ Paleari, 73′ Pastina (B); 34′ Iannarilli, 90+4′ Ghiringhelli (T)