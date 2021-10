Serie B, stop Ternana allo "Zini" | Cremonese passa 2-0 - Tuttoggi

Zanimacchia e Di Carmine fermano la striscia positiva di due vittorie consecutive delle Fere | Il Var annulla il gol del pareggio a Palumbo

Si ferma allo “Zini” di Cremona la striscia positiva della Ternana, dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Spal. La squadra di Lucarelli, nonostante una buon secondo tempo, non riesce a sfondare e viene sconfitta 2-0 dagli uomini di Pecchia nella 7^ giornata di serie B.

Il siluro di Zanimacchia rompe l’equilibrio

Nei primi 25’ alta intensità in campo, soprattutto da parte dei lombardi, anche se regna l’imprecisione sotto porta, pure tra i rossoverdi, che agiscono spesso con le ripartenze.

Dopo soli 2 tiri nello specchio della porta in 40’ – uno per parte ed entrambi innocui – arriva un’occasione d’oro per Sernicola che, approfittando di uno svarione difensivo di Martella, calcia incredibilmente alto dall’altezza del dischetto.

E’ il preludio al gol della Cremonese: al 44’, infatti, arriva il vantaggio dei padroni di casa con un siluro da fuori di Zanimacchia che batte Iannarilli.

Il Var e Sernicola sulla linea evitano il pareggio, Di Carmine raddoppia

La ripresa comincia sicuramente meglio per la Ternana, che dopo tre minuti dal rientro in campo sigla l’1-1 con il tocco chirurgico di Palumbo. Il Var annulla però il pareggio delle Fere per il fallo di Proietti su Valzania (non ravvisato dall’arbitro), che aveva di fatto permesso di far partire l’azione del gol.

Ma gli umbri spingono forte e schiacciano la Cremonese sulla propria trequarti: al 70′ Sernicola salva sulla linea un pallonetto di Falletti con Sarr fuori dai pali. Nel momento migliore dei rossoverdi arriva però al 73′ il raddoppio dei lombardi con Di Carmine sulla respinta corta di Iannarilli. E’ la rete che chiude il match. Sul finale due occasioni per Mazzocchi (83′ e 86′) – entrambe di poco a lato – e un super Sarr lasciano a secco il tabellino delle Fere.

La Ternana – che rimane in zona playout con 6 punti – tornerà in campo il prossimo 16 ottobre alle ore 14, quando aprirà l’8^ giornata di serie B in casa del Pordenone.

Tabellino

Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei (46′ Valzania), Fagioli (87′ Crescenzi); Gaetano, Zanimacchia (74′ Deli), Buonaiuto (58′ Baez); Vido (46′ Di Carmina). All. Pecchia

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (65′ Defendi), Boben, Capuano, Martella (46^ Celli); Agazzi, Palumbo, Proietti; Partipilo (74′ Mazzocchi), Pettinari (75′ Peralta), Falletti. All. Lucarelli

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Reti: 44′ Zanimacchia (C), 73′ Di Carmine (C)

Ammoniti: Fagioli, Gaetano (C), Proietti, Capuano (T)

Note: Al 49′ Var annulla gol a Palumbo (T)