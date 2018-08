Sere d’Estate, stasera e lunedì a Campello gli Apaches

Il programma estivo della rassegna Sere d’Estate, ideata e promossa dal Comune di Campello sul Clitunno, si arricchisce della presenza della “storica” band spoletina “The Apaches” che proporrà, nelle serate del 3 e 6 Agosto, un revival di brani anni ‘60/’70. Il 4 Agosto, invece, ad esibirsi in piazza Garibaldi, sarà il noto folksinger americano John Kruth coadiuvato dalla “Società dei Musici”.

John Kruth è un polistrumentista residente a New York particolarmente apprezzato e conosciuto nella sua terra d’origine, ma anche in Asia e Europa in virtù delle tante tournée che l’hanno visto protagonista. Fondatore del gruppo TriBeCaStan ha condiviso il palco con artisti del calibro di Brian Ritchie, Nick Drake, Sun Ra, Captain Beefheart, Ornette Coleman, Laurie Anderson, Lou Reed, John Cale, John Zorn, Garth Hudson e tanti altri… Molto conosciuto come compositore, ma anche come autore di libri sul folk e la world music, sarà accompagnato, appunto, dalla Società dei Musici con la quale ha inciso il suo ultimo disco proprio qui in Umbria presso lo Strumenti&Musica Studio, “Forever Ago” edito da Ars Spoletium.

Domenica 5 Agosto, a conclusione di questa prima settimana di appuntamenti musicali, spazio ai più piccini con il Teatrino delle Fiabe: “I Tre porcellini”, uno spettacolo di narrazione, pupazzi e interazioni con il pubblico di e con Giancarlo Vulpes portato in scena da TIEFFEU, Teatro Figura Umbro.

