Sequestro a scopo di estorsione, liberato dalla Polizia - Tuttoggi

La Polizia Stradale di Orvieto ha sventato un sequestro di persona a scopo di estorsione; la vittima sarebbe stata liberata solo con il pagamento di un riscatto.

Martedì scorso, presso la Sala Operativa della Polizia Stradale di Roma, sono giunte segnalazioni su un probabile sequestro di persona avvenuto in provincia di Napoli. Attivati immediatamente i servizi di controllo, la Polizia Stradale di Orvieto, con il coordinamento del Centro Operativo di Fiano Romano, è riuscita a intercettare il veicolo segnalato, con quattro persone a bordo.

Il controllo della polizia stradale di Orvieto

Al momento del controllo, uno dei quattro, in evidente stato di agitazione, sussurrava di essere stato rapito. Pertanto la Polizia ha accompagnato in ufficio, per gli accertamenti del caso, i tre uomini nati in Francia , ma di origine Maghrebina, e il sequestrato.

La denuncia del sequestrato

Qui la vittima, un italiano di origine campane, dopo aver raccontato i particolari del suo sequestro, ha sporto denuncia. La ragione del rapimento, stando a quanto dichiarato, sarebbe da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori.

Tutto per il riscatto

Le successive indagini della Stradale di Orvieto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni, hanno evidenziato che i malviventi intendevano condurre il sequestrato in Francia; lo avrebbero liberato solo in seguito al pagamento del riscatto.

Due arresti per sequestro di persona

Alla luce di quanto accertato, è scattato l’arresto per due dei tre rapitori, ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione. Nei confronti del terzo, invece, sono ancora in corso le indagini per chiarirne la posizione nella grave vicenda.