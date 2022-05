Senza sosta il fenomeno delle truffe online | Due denunce a Todi - Tuttoggi

La persona denunciata, presentatasi come legale rappresentante di una società che operava nel settore farmaceutico, nei giorni scorsi aveva intavolato una trattativa con la vittima la quale, utilizzando un annuncio on line, aveva effettuato un ordine di alcuni prodotti officinali versando l’importo di 100 euro. Successivamente la merce richiesta non è mai stata recapitata e la donna si è resa irreperibile.

Nell’ambito di un’altra attività avviata dagli stessi militari a seguito della denuncia di un uomo della zona, interessato all’annuncio pubblicato su di una nota piattaforma commerciale di una “Playstation 4” per l’importo di 150,00 euro, iniziava una trattativa accordandosi di versare solo la metà dell’importo per testare il prodotto. Dopo il pagamento concordato ed effettuato all’ufficio postale, la parte offesa non riceveva la consolle e senza più riuscire a contattare la controparte.

In entrambi gli episodi le vittime si sono rivolte ai Carabinieri i quali si sono messi subito al lavoro e in poco tempo hanno condotto una serie di accertamenti e investigazioni che hanno consentito di individuare i presunti autori delle due truffe.

Ora la loro condotta è al vaglio della Procura della Repubblica di Spoleto.