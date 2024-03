Semifinale Scudetto, la Sir ritrova Milano

Ishikawa elimina ancora Anastasi, per Perugia la possibilità di vendicare l'eliminazione dello scorso anno. Nell'altra sfida Trento contro Monza

Saranno Trento – Monza e Perugia – Milano le due semifinali per lo Scudetto Superlega 2023/24. Le stesse quattro squadre che si sono contese l’ultima Coppa Italia.

Ribaltando i pronostici, le due squadre lombarde hanno vinto le rispettive Gara5 sul terreno degli avversari.

Milano elimina ancora Anastasi, quest’anno sulla panchina di Piacenza, dopo aver affondato lo scorso anno una Sir che sembrava lanciatissima dopo aver dominato la stagione regolare. Trascinata da Ishikawa (18 punti), Milano ha impiegato un’ora e mezza per espugnare il PalaBancaSport (0-3).

Per Perugia l’occasione di vendicare la bruciante eliminazione dello scorso anno. Contro un avversario, però, molto ostico, che non molla mai anche nei momenti più difficili. E che può contare oltre che sulla classe del giapponese, sulla solidità di Reggers e l’esperienza di Kaziyski. Non a caso quest’anno Milano ha battuto la Sir in entrambe le partite della stagione regolare, al termine di due sfide combattutissime, che si sono conclude al tie break.

Vediamo come Lorenzetti preparerà una serie che comunque vede la Sir favorita. A cominciare da Gara1, in programma il giorno di Pasqua.