Scuole ad Orvieto, al via le iscrizioni per il servizio mensa e trasporto - Tuttoggi.info

Al via, da lunedì 24 luglio, le iscrizioni ai servizi mensa e scuolabus per l’anno scolastico 2023/2024. La domanda di iscrizione al servizio mensa e trasporto è obbligatoria per tutti: coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.

Dal 24 luglio al 31 agosto 2023 sarà aperta la piattaforma online per l’iscrizione, accessibile dalla sezione “Servizi scolastici ed educativi” presente sul sito del Comune di Orvieto.

Nuovi iscritti

Per i nuovi iscritti sarà sufficiente, per il genitore, cliccare il bottone di colore verde NUOVA ISCRIZIONE. Su una successiva pagina il genitore dovrà inserire il CODICE FISCALE DEL BAMBINO, cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO e seguire le istruzioni.

Rinnovo

Per eseguire il RINNOVO DI ISCRIZIONE, basterà accedere al portale genitori (https://www6.eticasoluzioni.com/orvietoportalegen) con le proprie credenziali. Quindi nella sezione ANAGRAFICA cliccare sul tasto RINNOVA ISCRIZIONE.

Mensa scolastica

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, in questa sezione è possibile fare richiesta di una dieta speciale per il proprio bambino. All’interno della domanda di iscrizione online le famiglie dovranno allegare obbligatoriamente la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione pari a 20,00 euro (bonifico bancario – IBAN IT48W0622025710000002100103). In assenza di tale allegato l’iscrizione non andrà a buon fine.

Al termine della procedura, il genitore potrà:

scaricare autonomamente la domanda d’iscrizione compilata;

scaricare il manuale di utilizzo che spiega come effettuare la disdetta dei pasti e le modalità di pagamento dei servizi;

scaricare la lettera con le proprie credenziali d’accesso al Portale Genitori (raggiungibile al link https://www6.eticasoluzioni.com/orvietoportalegen).

Il sistema invierà una mail all’indirizzo inserito in fase di iscrizione contenente il documento delle credenziali di accesso.

Scuolabus

Relativamente al trasporto scolastico, in attesa di determinare l’effettiva capacità di trasporto degli scuolabus, tutti gli interessati dovranno effettuare una preiscrizione al servizio.

Il pagamento della tariffa di iscrizione per il trasporto scolastico, pari 30,00 euro, e le quote di abbonamento mensile saranno corrisposte dagli interessati successivamente alla conferma dell’attivazione del trasporto, che avverrà tramite comunicazione con e-mail.