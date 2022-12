Scuola di polizia, primo alzabandiera per gli allievi agenti. Di nuovo a Spoleto dal 3 gennaio

Prima cerimonia dell'alzabandiera per i partecipanti al 220esimo corso per allievi agenti di polizia alla scuola di Spoleto

Primo alzabandiera nei giorni scorsi per gli allievi agenti di polizia del 220esimo corso, che si sta svolgendo all’istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari”. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta la prima cerimonia solenne dell’alzabandiera per i 487 aspiranti poliziotti che frequentano la scuola di polizia di Spoleto, alla presenza del primo dirigente Maria Teresa Panone e del personale del quadro permanente.

La cerimonia dell’alzabandiera, molto attesa e sentita dai frequentatori, è il primo atto con cui ha inizio, quotidianamente, la giornata formativa dei corsisti. Un momento emozionante in cui i futuri agenti, oltre ad issare la bandiera italiana hanno all’unisono intonato l’inno nazionale. Al termine della cerimonia, gli allievi hanno iniziato le attività didattiche programmate prima di raggiungere le proprie residenze per le festività di fine anno. Gli allievi agenti faranno rientro presso l’Istituto di Spoleto il prossimo 3 gennaio.