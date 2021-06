Spettacolare incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi, intorno alle ore 16 di oggi ad Assisi

Spettacolare incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi, intorno alle ore 16 di oggi (23 giugno) ad Assisi.

Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. E’ accaduto in via Romana. Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Una donna è stata trasportata all’ospedale di Assisi, ferita in modo lieve.