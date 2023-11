Scontro tra due auto, conducenti denunciati: 40enne era drogata e 21enne ubriaco - Tuttoggi.info

Incidente frontale ad Allerona, entrambi i conducenti non erano in retti sensi: denunciati dai carabinieri

Nella serata di sabato i Carabinieri dei Comandi Stazione di Castel Giorgio e Castel Viscardo sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due vetture nel comune di Allerona, lungo la S.P. 49.: una Lancia Y condotta da una 40enne di origini sudamericane ed una Volkswagen Polo guidata da un 21enne, con a bordo altri 3 coetanei, si sono urtate frontalmente, fortunatamente con conseguenze lievi per tutti i coinvolti, trasportati comunque presso l’ospedale di Orvieto per le cure del caso.

Presso la struttura sanitaria entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad analisi per accertarne le condizioni psico-fisiche, risultando la donna positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti ed il giovane all’alcol. Per entrambi è così scattata la denuncia in stato di libertà, oltre all’immediato ritiro della patente.