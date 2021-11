L'incidente nel tardo pomeriggio di lunedì | I feriti non sono in gravi condizioni, sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco

Scontro frontale sulla Marscianese, due feriti. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, tra due vetture, per cause in corso di accertamento.

Le due persone rimaste ferite non hanno comunque riportato particolari conseguenze.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per liberare la sede stradale.

(notizia in aggiornamento)