Scontro autobus-camion, tragedia sfiorata sulla E45 | Dieci feriti lievi e tanta paura - Tuttoggi.info

Tragedia sfiorata questa mattina (24 settembre) lungo la E45, ancora una volta in un tratto ad una sola corsia con doppio senso di marcia.

Stavolta l’incidente, intorno alle 12.30, ha visto coinvolti un autobus di turisti spagnoli e un camion turco, all’altezza dell’uscita di Montone. Secondo quanto emerso il bus avrebbe colpito frontalmente il rimorchio del mezzo pesante, con il parabrezza lato autista uscitone semi-distrutto.

Dalle informazioni raccolte sarebbero stati ben 10 i feriti (la maggior parte passeggeri dell’autobus), fortunatamente tutti in maniera lieve. Sul posto sono arrivate tre ambulanze – che hanno portato i turisti all’ospedale per le cure del caso – vigili del fuoco e Polizia stradale.

Tanta è stata la paura per i passeggeri spagnoli, che sono dovuti tutti scendere lungo una piazzola di sosta e rimanervi per almeno un’ora. Disagi notevoli, ovviamente, anche per la circolazione, paralizzata più o meno per lo stesso lasso di tempo.

Resta la forte perplessità per il numero sempre crescente di incidenti di questo tipo (e stavolta poteva davvero finire peggio), i lavori infiniti e una superstrada ridotta ormai ad una sola corsia per svariati tratti.