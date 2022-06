Scippatore inseguito e preso da un passante, che lo fa arrestare

La fuga del ragazzo è stata però breve: questi è stato inseguito nell’immediatezza dall’amico della vittima che aveva assistito alla scena e in seguito da un automobilista che transitava sulla via, il quale compreso quanto stava accadendo e vedendo l’inseguitore in difficoltà, decideva di dare una mano e, con una manovra repentina si metteva anch’egli all’inseguimento del malvivente, riuscendo, non senza difficoltà, a bloccarlo nei pressi delle scale mobili di piazzale Europa e a recuperare la borsa asportata, prima che il ladro, vistosi braccato, riuscisse a disfarsene.

Allertati dalla Centrale Operativa immediatamente giungevano sul posto i carabinieri dell’Aliquota di Primo Intervento, impegnati nel servizio di pattuglia nel centro della città, che prendevano in consegna il fermato e la borsa, in seguito restituita alla legittima proprietaria.

Condotto presso la stazione di Perugia, il giovane è stato trattenuto in arresto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale carabinieri in attesa della celebrazione del rito direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria.

(foto d’archivio)