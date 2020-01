Sciopero, soppressi i voli per Milano e Catania - Tuttoggi

Cancellati i voli da e per Milano e Catania all’aeroporto internazionale dell’Umbria a causa dello sciopero nazionale dei controllori di volo, che per lo scalo umbro è esteso all’intera giornata.

Soppressi dunque i voli per Linate e per Fontana Rossa, mentre il volo per Tirana è stato spostato di circa 4 ore, con partenza alle 19,20.