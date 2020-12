Scelgo Gubbio perde i pezzi, dopo Mancini si dimettono anche Lepri e Martinelli - Tuttoggi

Dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio Giordano Mancini, motivate da insoddisfazione a causa del mancato rimpasto di giunta, anche il presidente di Scelgo Gubbio Giuseppe Lepri e il capogruppo Mattia Martinelli hanno annunciato oggi di aver lasciato i loro incarichi.

“Prendiamo atto che, dopo ben 14 mesi dalla scadenza dall’accordo raggiunto con il Sindaco a giugno 2019, volto a riequilibrare i rapporti di forza all’interno della maggioranza e soprattutto a rivedere le deleghe all’interno dell’esecutivo, l’esito di tale percorso non soddisfi il movimento politico che rappresentiamo” hanno dichiarato Lepri e Martinelli.

“Pur restando quella di Mancini una scelta personale, – continuano – il nostro lavoro di rappresentanza, all’interno del tavolo di concertazione composto da Sindaco e delegati di ‘Gruppo Misto’, ‘Socialisti’ e ‘Liberi e Democratici’, evidentemente non ha prodotto il risultato sperato, per mancanze solo marginalmente nostre, ma delle quali vogliamo prenderci piena responsabilità“

La valorizzazione dell’assessore Giovanna Uccellani, con delega al Personale, è un dato molto positivo, ma non sufficiente per il movimento che rappresentiamo. Fermo restando l’autonomia del sindaco nel comporre la “sua” giunta

“L’assessore Mancini – concludono – è stato riconosciuto come punto di riferimento di questa e della passata Giunta. Le sue dimissioni sono un fallimento nostro e della maggioranza in generale. Ci spiace politicamente ed umanamente per l’uscita del nostro esponente e lo ringraziamo per impegno, dedizione, competenza e passione profuse in questi 6 anni, senza mai cercare i riflettori o cavalcare facili consensi, ma dimostrando con i fatti l’impegno per la città“. Per queste motivazioni Lepri e Martinelli hanno rimesso i rispettivi incarichi al direttivo di Scelgo Gubbio.