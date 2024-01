Istituto Scarpellini, taglio del nastro per i due laboratori aeronautici

Opere realizzate con investimenti Pon e Pnrr. Si tratta di laboratori di navigazione aerea e di costruzioni aeronautiche.

Con un ingente investimento di fondi Pnrr e Pon sono stati inaugurati i due laboratori aeronautici dell’Istituto ‘Scarpellini’ di Foligno. Alla presenza del professor Roberto Battiston, ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Trento, che nel corso del suo intervento sulla space economy si è anche soffermato sull’importante ruolo del cluster aerospaziale umbro, la scuola folignate, che proprio lo scorso anno aveva introdotto l’indirizzo aeronautico tra i suoi corsi di studi, ha presentato ufficialmente alla cittadinanza i suoi due nuovissimi gioielli tecnologici.

Le autorità

A tagliare il nastro Stefano Zuccarini, sindaco del Comune di Foligno, e Federica Ferretti, dirigente

scolastico dell’istituto, che ad una numerosissima platea di studenti, docenti e rappresentanti del

mondo civile e istituzionale (tra gli altri una nutrita rappresentanza della Provincia di Perugia con i

consiglieri Erika Borghesi e Scilla Cavanna), hanno aperto le porte, non solo idealmente, del

laboratorio di navigazione aerea, traffico aereo e logistica e del laboratorio di costruzioni

aeronautiche, meccanica ed elettronica.

I laboratori

Si tratta di due ambienti di apprendimento che offrono agli studenti esperienze immersive, alternative alla didattica tradizionale. Il laboratorio di navigazione aerea, in specifico, offre ai ragazzi la possibilità di simulare contesti operativi di traffico aereo, riproducendo le condizioni meteo in tempo reale e permettendo così sia la pianificazione che la virtuale esecuzione di voli. Il laboratorio si compone di strumenti all’avanguardia per l’orientamento spaziale e la radionavigazione, a partire dai cinque schermi da 65 pollici sui quali compaiono le immagini dell’ambiente di pista e dello spazio aereo circostante l’aeroporto di riferimento. A disposizione degli studenti anche una doppia posizione operatore Fiso (‘Flight Information Service Operator’), una posizione remota, una posizione istruttore e una esaminatore, e 24 postazioni connesse tra di loro.

Le potenzialità delle iniziative

“Si tratta di un’eccezionale opportunità formativa – dichiara in proposito la preside Ferretti – per i ragazzi che intendono trovare occupazione in ambito aeronautico”. “Il laboratorio – continua il dirigente scolastico – permette lo sviluppo di competenze nuove, richieste dal mercato del lavoro, per la copertura dei profili professionali di controllori del traffico aereo, piloti o operatori aeroportuali”. “La scuola promuove l’educazione all’imprenditorialità ovvero la capacità di lettura dei bisogni reali del territorio facendo proprie le esigenze del tessuto socio-economico”, conclude. Il laboratorio di costruzioni aeronautiche, meccanica ed elettronica offre ai fruitori la possibilità di sviluppare metodi e modelli per la progettazione multidisciplinare di velivoli, fortemente innovativi e ad elevata sostenibilità ambientale. Si compone, nel dettaglio, di un tunnel del vento, vari multimetri digitali per la misurazione dei parametri elettrici della tensione e della corrente, generatori di funzione e oscilloscopi con memoria e analizzatore di spettro. Durante l’inaugurazione si sono seduti davanti allo schermo di controllo Sabrina Boarelli, già direttrice didattica e dirigente tecnico con funzione di dirigente Usr Umbria, Scilla Cavanna, consigliere della Provincia di Perugia con delega all’istruzione, Francesco Mezzanotte, dirigente tecnico,

coordinatore del servizio ispettivo Usr Umbria.