Satelliti “spia” o addirittura “ufo”? No, è lo straordinario “Bacio” tra Venere e Giove

In tanti con gli occhi al cielo per ammirare l'inusuale spettacolo che ha però una spiegazione naturale: l'allineamento tra i due pianeti

In tanti, anche nei cieli dell’Umbria (almeno dove non sono coperti dalle nuvole), guardando verso ovest, hanno visto due luci particolarmente intense. Qualcuno ha pensato ad altri satelliti fatti lanciare da Elon Musk, altri addirittura a satelliti “spia”, come quelli – presunti tali almeno alcuni – abbattuti nei cieli degli Stati Uniti. Altri ancora hanno temuto la presenza di ufo.

In realtà, l’inusuale spettacolo è naturale. Si tratta infatti di un particolare allineamento dei pianeti Venere e Giove, che appaiono particolarmente “vicini” (parliamo sempre di distanze nello spazio). In realtà si stanno allineando rispetto alla visuale dalla Terra, in Europa, con Venere che “sorpassa” il pianeta più grande. Un fenomeno denominato il “Bacio tra Venere e Giove”, fornendo così una narrazione romantica alla spettacolare congiunzione che tanto interesse ha suscitato. E che si potrà continuare a vedere, ad occhio nudo, per alcuni giorni.