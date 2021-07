Sant'Eraclio, riapre l'ufficio postale | Era chiuso da febbraio

La struttura è chiusa da febbraio, dopo il colpo di alcuni malviventi che avevano fatto esplodere lo sportello

L’ufficio postale di Sant’Eraclio riaprirà lunedì 2 agosto nella sua sede abituale di via Bordina 8/A, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

Quattro sportelli

Nella nuova sede saranno disponibili quattro sportelli e oltre all’adozione delle più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, anche una sala consulenza per fornire informazioni in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento.

Gli orari a Sant’Eraclio

L’ufficio di Sant’Eraclio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Struttura chiusa da febbraio

Appuntamento particolarmente sentito, soprattutto perché la struttura è chiusa da febbraio, quando subì un attacco per un furto, con conseguenti notevoli danni.

Le sollecitazioni

Per la riapertura si era mosso anche il sindaco, che aveva mandato una nota al direttore regionale Angela Martino: “Considerato che la sede territoriale in questione – aveva scritto il sindaco – offre un importante servizio per i cittadini della frazione, circa 6mila residenti, e la sua chiusura ha determinato un disservizio e un disagio notevoli alla frazione, le chiedo gentilmente le tempistiche di riapertura“. La direzione di poste aveva assicurato la riapertura entro il mese di luglio.