Ufficio postale Sant'Eraclio, riapertura entro luglio dopo cinque mesi

I disagi dovuti alla chiusura seguita ad un assalto di ladri

Riapertura entro luglio per l’ufficio postale di Sant’Eraclio. A darne notizia il sindaco Stefano Zuccarini: “Mi sono prontamente attivato, per quanto di competenza, per chiedere e sollecitare nel più breve tempo possibile, la riapertura dell’ufficio postale di Sant’Eraclio, considerando l’importanza strategica del servizio per quella che è la frazione più popolosa del Comune di Foligno. Poste Italiane in questi giorni, mi ha assicurato la riapertura dell’ufficio entro la fine del mese di luglio”.

“La risposta porta la firma della direttrice della filiale di Perugia alla quale avevo scritto rappresentando i disservizi per i circa seimila residenti della zona, a seguito della chiusura dello scorso 13 febbraio in seguito all’evento criminoso subito, ha proseguito il sindaco. Un segnale concreto, che dimostra la particolare attenzione nei confronti di Sant’Eraclio. A tal proposito annuncio inoltre che è già in programma un incontro con il nuovo presidente della Comunanza Agraria per impostare un nuovo rapporto di collaborazione per il rilancio del territorio”.