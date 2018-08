Santa Maria della Consolazione a Todi, ecco il programma della Festa

L’edizione 2018 della tradizionale Festa della Consolazione dell’8 settembre a Todi, si prospetta ricca e interessante, non solo per la concomitante ricorrenza dei 510 dall’avvio della bramantesca fabbrica, ma anche grazie alla sensibilità ed alla collaborazione di cittadini, enti, associazioni, artisti e musicisti, oltre che dell’importante patrocinio e della collaborazione della Regione Umbria e del Comune di Todi.

Tra le novità di maggior rilievo di questo anno, vi è la terza edizione del “Festival di Musica Sacra di Todi“, realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Conservatorio vaticano e prestigioso centro di studio e diffusione della Musica Sacra nel mondo. La Direzione artistica del Concerto è affidata al Maestro Mons. Vincenzo De Gregorio Direttore del PIMS e dal Maestro Prof. Emiliano Leonardi (Associazione “Suoni dal Legno”) già attivo a Todi per le precedenti edizioni del Festival di Musica Sacra, alcune edizioni del Todi Festival e per i recenti concerti estivi dal 25 luglio al 15 agosto organizzati da “Suoni dal Legno”.

La festa si articolerà nella settimana dal 5 al 9 settembre 2018, con appuntamenti in grado di prolungare, nel piacevole clima settembrino, la vita culturale, sociale e turistica della città.

Il concerto inaugurale si terrà giovedì 6 settembre alle 21 nel suggestivo scenario del Tempio della Consolazione e vedrà protagonista, con musiche di Musiche di Liszt e Schumann, dall’Accademia Nazionale “Pëtr Il’ič Čajkovskij” di Kiev la giovane seppur affermata pianista internazionale Ielyzaveta Pluzhko

Il 7 settembre alle ore 19.15 sarà la volta dell’affermatissimo Duo “LL” di chitarra formato da Emiliano Leonardi e Sandro Lazzeri che si sibiranno con musiche di Palestrina, Bach, Mozart e Bhrams.

Concluderà la rassegna la Corale “Edi Toni” di Narni, diretta dal Maestro Paolo De Santis con Musiche di Palestrina, Monteverdi e Pedini. Si esibirà all’Organo il Maestro Angelo Bruzzese già ospite nelle precedenti pre-edizioni del Festival di Musica Sacra.

Il giorno 7 settembre in collaborazione con la ditta “Caffè della Consolazione di Brunella Brunelli” si terrà (presso la terrazza panoramica all’ombra del Tempio della Consolazione) il concerto del trio d’Autore “Rino Gaetano Band”, direttamente da Civitavecchia.

Il giorno 8 settembre 2018 sono previste attività di animazione in favore dei più giovani. Il Programma “Aspettando i Fuochi” è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cittadini Protagonisti Onlus” e la ditta “Caffè della Consolazione di Brunella Brunelli”.

Dalle ore 16 sul prato della Consolazione il gruppo di animazione “Be Happy Show” curerà l’animazione per bambini con giochi di gruppo, bolle di sapone giganti e truccabimbi.

Dalle ore 19 alle ore 20 Riccardo catria si esibirà presso la terrazza del Caffè della Consolazione nell’atteso programma “Riccardo Catria Live”. Dalle ore 22,30 alle ore 2,00 sarà la volta del “DJ SET by Insomnia Events”: i migliori DJ umbri che si alterneranno alla Consolle per una serata, restando in tema di fuochi, “scintillante”.

Riconfermati, visto il grande successo delle scorse edizioni, il concorso fotografico “Polvere di stelle sul Tempio della Consolazione”, ormai giunto alla sesta edizione e la quarta edizione del concorso per poesia “Todi, La Città che amo” il cui regolamento sarà noto subito dopo l’avvio dell’anno scolastico al fine di sensibilizzare le tematiche dell’arte presso i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

Particolarmente interessante anche il programma religioso, con una processione che dalla Chiesa del Crocifisso proseguirà fino al Tempio della Consolazione nella serata del 7 (ore 21), oltre, naturalmente, alla solenne concelebrazione, presieduta da S.E. Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di Orvieto–Todi, prevista come di consueto per l’8 settembre alle ore 18. S.E. Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di Orvieto–Todi nell’ambito della suddetta messa solenne affiderà alla “Madonna del Campione” la sua prossima Visita Pastorale alle Parrocchie della Diocesi.

Il giorno 8 settembre, come da tradizione decennale, non mancherà la tradizionale e ricca pesca di beneficenza organizzata dall’attivissimo Gruppo Volontario Vincenziano di Todi.

A chiusura della giornata dell’8 settembre, nel rispetto di una tradizione ultrasecolare, il grandioso spettacolo pirotecnico realizzato dall’apprezzatissima ditta Luminar di Stefano Marianeschi.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

