Sanremo 2021, ci sarà anche Michele Bravi. Duetto inedito con Arisa - Tuttoggi

Il 26enne di Città di Castello torna sul palco dell'Ariston dopo il 4° posto del 2017, sarà protagonista della serata cover con Arisa cantando "Quando" di Pino Daniele

Alla fine ci sarà anche lui. A quattro anni di distanza dal 4° posto ottenuto con “Il diario degli errori” Michele Bravi torna al Festival di Sanremo.

Stavolta però il 26enne cantante di Città di Castello calcherà il palco del Teatro Ariston insieme alla concorrente “big” Arisa, durante la terza serata (giovedì 4 marzo) dedicata alle cover. L’inedito duetto interpreterà “Quando”, brano del 1991 dell’indimenticato Pino Daniele.

Una piccola rivincita per l’artista tifernate, che si era detto “molto dispiaciuto” per l’esclusione dalla rosa di concorrenti. A Sanremo 2021 Michele avrebbe portato proprio “Mantieni il Bacio”, singolo che ha anticipato l’album La Geografia del Buio, risultato il più venduto in Italia dopo una sola settimana.

“Ci sarò anche io sul palco di Sanremo: – ha annunciato lo stesso Bravi sui social – duetterò insieme alla voce della mia amica Arisa. Insieme omaggeremo Pino Daniele e la sua ‘Quando’, entrando in punta di piedi in questo enorme capolavoro della nostra musica”.

“Caro Michele, è bello averti con me nell’interpretazione di ‘Quando’. – ha scritto invece Arisa – Mantieni il bacio, anche se non ci baceremo, e maneggiami con cura a sette passi di distanza...Ti voglio bene Mic, sei bello e speciale. La tua voce sa di terra bagnata e foglie spugnate dal temporale estivo, sei calore e mi fai stare bene“.

Michele Bravi, appena due settimane fa, ha annunciato il tour, che partirà da Parma il 9 novembre. In meno di 24 ore la data di Roma del 4 dicembre è andata sold out e ha costretto il team del cantante ad aggiungerne un’altra, sempre nella Capitale, per il 5 dicembre.