San Valentino, celebrazione solenne nella Cattedrale di Terni - Tuttoggi

Arvedi AST è la vostra casa

Durante la celebrazione, il presidente dell’Acciai Speciali Terni, cavaliere Giovanni Arvedi, ha affidato al Dott. Giovanni Scordo Direttore Risorse Umane di Arvedi AST un messaggio per la delegazione dei lavoratori della TCT presenti all’esterno del Duomo: “AST è la vostra casa”. Un messaggio che può essere letta come la volontà di Arvedi AST di contribuire a risolvere eventuali problemi sociali, come già comunicato formalmente a S. E. il Prefetto di Terni.

La benedizione del vescovo Soddu ha concluso la liturgia che ha solennemente celebrato San Valentino, il patrono della città di Terni. La processione cittadina ha accompagnato l’urna del santo nella basilica di San Valentino, dove è stata riposta per la venerazione dei fedeli. La festa di San Valentino è stata un momento di riflessione, preghiera e celebrazione per la comunità di Terni e un modo per rafforzare la fede e l’amore per la città e per gli altri.