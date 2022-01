San Valentino 2022, ecco l'avviso per la raccolta delle iniziative - Tuttoggi

In vista del San Valentino 2022 il Comune di Terni ha reso noto un avviso per mettere insieme le varie proposte che costituiranno il cartellone generale.

San Valentino 2022: il Comune di Terni ha pubblicato l’avviso per la raccolta delle iniziative da inserire nel cartellone generale.

La Direzione Cultura del Comune, difatti, intende stilare una liste degli eventi che i soggetti del territorio organizzeranno nel mese di febbraio 2022, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono.

Niente procedure di affidamento o graduatorie

“Il presente avviso – ha chiarito l’Amministrazione – mira alla raccolta di informazioni per la redazione del programma generale delle manifestazioni; non è indetta, quindi, alcuna procedura di affidamento, e non sono previste graduatorie, punteggi o altre classificazioni di merito”.

Segnalazioni entro le 14.00 del 15 gennaio 2022

L’organizzatore, nello specifico, è tenuto a comunicare al Comune di Terni:

i propri dati, il titolo dell’iniziativa con una breve descrizione, il luogo e la data di svolgimento, le modalità di accesso del pubblico, e un recapito telefonico. Le segnalazioni, ovviamente, dovranno pervenire al Comune di Terni, entro le ore 14.00 del 15 gennaio 2022, tramite pec (comune.terni@postacert.umbria.it).



Chiarimenti in merito al presente avviso, invece, possono essere richiesti via mail al seguente indirizzo: alessandra.degidio@comune.terni.it.