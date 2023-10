San Pietro, partono lavori asilo nido | A inizio 2024 al via anche cantiere parcheggio - Tuttoggi.info

La prossima settimana via Fonte Avellana chiuderà per un anno, tanto quanto la durata dei lavori | Per il completamento del parcheggio multipiano serviranno due anni, a partire dal prossimo gennaio

Novità importanti sul quartiere San Pietro di Gubbio, già dalla prossima settimana, quando partirà il cantiere per il nuovo asilo nido.

La nuova struttura – per un investimento di 1 milione e 200 mila euro (1 milione dal Pnrr) – avrà una sistemazione più idonea in via Fonte Avellana e consentirà quindi di liberare i locali all’interno del convento di San Pietro, dove si trova attualmente l’asilo.

L’assessore Valerio Piergentili ha premesso che i lavori comporteranno giocoforza dei disagi e infatti – ha annunciato – “via di Fonte Avellana dovrà essere chiusa al traffico veicolare per un anno, ovvero per tutta la durata delle opere (la cui fine è prevista per settembre 2024). Sarà comunque garantito il passaggio pedonale per raggiungere il centro sociale e la palestra di San Pietro, oltre alla biblioteca. Come viabilità alternativa, per poter uscire dalla zona di San Pietro, verrà utilizzata via Mazzini non appena qui si chiuderà il cantiere privato ancora in corso”.

L’altra grande novità riguarda il completamento, dopo quasi 20 anni di attesa, del parcheggio di San Pietro, compreso nel Puc, che sarà garantito dal Comune tramite un mutuo di 2,5 milioni contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori partiranno a inizio 2024 (forse già a gennaio) e avranno la durata di circa due anni. Nel dettaglio saranno aggiunti atri 40 posti ai 110 già presenti e 70 box che saranno venduti ai cittadini che ne faranno richiesta.