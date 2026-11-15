San Francesco, la luce e il nostro tempo - Tuttoggi.info

A ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il suo pensiero continua a parlare al presente. Lo farà anche a Perugia, venerdì 20 novembre 2026, nell’Auditorium San Francesco al Prato, dove esperienze e discipline diverse si incontreranno per riflettere sull’uomo, sulla coscienza, sul rapporto con la natura e sulla capacità di attraversare il cambiamento.

FRATELLO TUTTO porta la firma di Elisa Cannelli, ideatrice e organizzatrice del progetto e Presidente dell’Associazione Culturale Asolo Arte, che promuove l’iniziativa in collaborazione con l’Istituto ANEB di Milano. La responsabilità scientifica è affidata ad Alessandra Bracci, che curerà anche la moderazione del confronto.

Si partirà dal Cantico delle Creature, dalla sua capacità di parlare di fragilità, trasformazione e bellezza, per arrivare ad alcune delle grandi domande del nostro tempo: che cos’è la coscienza? Quale rapporto esiste tra uomo e natura? E quale spazio può avere oggi la dimensione spirituale accanto alla ricerca scientifica?

Dal senso di fraternità e di relazione con il vivente espresso da Francesco, lo sguardo si apre al presente. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle grandi trasformazioni tecnologiche, una domanda attraversa il confronto: per quale essere umano stiamo costruendo il futuro?

Il tema che attraverserà la serata sarà quello della Luce, intesa non soltanto nella sua dimensione spirituale, ma anche come conoscenza, consapevolezza, trasformazione e capacità di vedere ciò che prima rimaneva nascosto.

È proprio da questa visione che nasce FRATELLO TUTTO – Inno alla Luce Archetipica. Dal Cantico delle Creature alla Luce della Coscienza, un percorso che mette in dialogo l’eredità francescana con le domande più profonde dell’uomo contemporaneo.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) ed è realizzato con il patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e di altri enti e istituzioni, con la partecipazione di realtà del mondo della medicina e della biotecnologia.

Tre figure di primo piano del panorama scientifico e medico contemporaneo – Federico Faggin, Diego Frigoli e Carlo Ventura – si confronteranno sui grandi temi della coscienza, della natura e dell’essere umano, a partire proprio dal Cantico delle Creature.

Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore, protagonista della rivoluzione tecnologica che portò alla nascita del primo microprocessore e oggi impegnato nello studio della coscienza.

Diego Frigoli, psichiatra e psicoterapeuta, fondatore del modello ecobiopsicologico, che mette in relazione psiche, corpo e ambiente.

Carlo Ventura, medico, cardiologo e biochimico, già Professore Ordinario di Biologia Molecolare all’Università di Bologna, la cui ricerca apre il dialogo tra scienza, arte e nuove forme di conoscenza.

Alessandra Bracci, responsabile scientifica e moderatrice dell’evento, è laureata in Economia e Psicologia, manager e autrice di pubblicazioni sul rapporto tra organizzazioni, coscienza e responsabilità.

Ma la serata non inizierà con le parole. Il Maestro Franco Radicchia, insieme al gruppo vocale femminile ArmoniosoIncanto, accompagnerà il pubblico nelle sonorità della vocalità medievale e della tradizione musicale antica.

Anche il luogo diventerà parte dell’esperienza. L’Auditorium San Francesco al Prato, complesso monumentale del XIII secolo e tra i luoghi storici e artistici più significativi di Perugia, custodisce oltre sette secoli di storia. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta del suo significato storico, artistico e simbolico sarà Paolo Belardi, Professore Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana presso l’Università degli Studi di Perugia.



Musica, luce, scienza e parola entreranno così in relazione nello stesso spazio. L’intento non è soltanto celebrare San Francesco come figura del passato, ma comprendere quanto alcune delle sue intuizioni possano ancora parlare al nostro tempo.

Da questa attenzione alla relazione tra essere umano, natura e responsabilità prende forma anche il dialogo con l’impresa, approfondito negli studi di Alessandra Bracci su etica aziendale, coscienza e tecnologia. Tra i suoi contributi, «Il corpus symbolicum aziendale», riconosciuto Best Paper 2019 da Economia Aziendale Online dell’Università di Pavia.

Il valore di questo confronto ha trovato riconoscimento anche nel mondo dell’impresa, con la partecipazione di una cordata di aziende che ne condivide i principi e il patrocinio di Confindustria Umbria. Intorno all’iniziativa cresce l’interesse di realtà imprenditoriali attente al legame tra innovazione, coscienza e responsabilità.

È il percorso della Cordata di Imprese del Nuovo Umanesimo, nata ad Asolo in occasione dell’incontro del 28 febbraio 2026, «La Ricerca dell’Unità – Il Risveglio della Coscienza Globale». Al centro, un’etica d’impresa che mette la tecnologia al servizio della persona e riconosce all’impresa un ruolo nella produzione e diffusione della cultura, nella qualità dello sviluppo e nella formazione delle nuove generazioni.

A Perugia questa visione incontra la ricerca scientifica e l’eredità francescana: il progresso si misura anche nella capacità di generare valore umano. Il confronto riguarda chi studia la coscienza, chi sviluppa tecnologie, chi guida un’impresa e chi, ogni giorno, vive le conseguenze delle loro scelte.

La serata si rivolge a chi conserva il desiderio di conoscere, approfondire e ascoltare punti di vista differenti. Ci sarà spazio anche per le domande del pubblico e per il confronto diretto con i relatori.

Un invito a fermarsi, ascoltare e guardare il nostro tempo da una prospettiva diversa. Perché interrogarsi sulla coscienza significa anche interrogarsi sulla direzione che vogliamo dare al futuro.

PROGRAMMA

18.00-20.00 | Accoglienza e registrazione dei partecipanti 19.15-20.00 | Incontro con gli autori e firma dei libri 20.00-20.30 | Saluti istituzionali e concerto 20.30-22.30 | Tavola rotonda e domande dal pubblico

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte. Programma scientifico e modalità di iscrizione: https://asoloarte.com/luce/ Informazioni: elisacannelli2@gmail.com

Ideazione e organizzazione: Elisa Cannelli, Presidente dell’Associazione Culturale Asolo Arte. In collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto ANEB di Milano. Responsabilità scientifica e moderazione: Alessandra Bracci.





«Noi siamo Luce, dobbiamo solo aprire gli occhi.»

Federico Faggin