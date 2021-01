San Feliciano, le celebrazioni con Betori: "Impegno per la persona"

Celebrazione di San Feliciano inedita, con poca gente in chiesa e con il sindaco Zuccarini e la giunta assente per precauzione, avendo incontrato giovedì Andrea Paris, risultato poi positivo. Presenti, per le autorità civili, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea e il consigliere comunale Mauro Malaridotto. Per precauzione anche la giunta non ha partecipato.

Il messaggio di Betori per San Feliciano

A celebrare l’Eucarestia il cardinale Giuseppe Betori, accolto dal presule e amministratore apostolico Gualtiero Sigismondi. Betori ha ricordato la storia di San Feliciano e il fatto che lui non abbia avuto parola di chi “uccideva il corpo. I tempi di San Feliciano, come questi che stiamo vivendo, erano tempi di cambiamento e instabilità. All’epoca c’era il crollo di credibilità della religione pagana. Oggi siamo alle prese con la globalizzazione, in cui i deboli rischiano di rimanere schiacciati. Siamo alle prese con chiusure xenofobe e con la chiusura delle opinioni. La pace minacciata dall’arroganza della tecnica. Dobbiamo vigilare per evitare la deriva eugenetica“.

“Torniamo a evangelizzare”

“Dobbiamo tornare, come Feliciano – ha detto Betori – a dare speranza e a evangelizzare testimoniando dignità della personale, fraternità sociale ed ecologia integrale. Temi che devono illuminare il nostro agire“.

Diretta streaming della Messa

Quanto alla celebrazione, niente processione per le limitazioni anticovid. Poco anche l’afflusso in chiesa, per limitare l’assembramento. La celebrazione è stata però trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Rgunotizie.