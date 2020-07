Diocesi, Sigismondi si insedia anche a Todi: il programma

Dopo Orvieto, oggi è il giorno dell’insediamento del vescovo Gualtiero Sigismondi anche a Todi. Il neopresule farà il suo ingresso della Concattedrale alle 18. Per l’occasione, il Capitolo della Concattedrale di Todi festeggia anche la Madonna del Campione, posticipata a causa della pandemia perché prevista l’ultima domenica di maggio.

Il saluto delle autorità

Mons. Sigismondi giungerà in città presso la Chiesa di San Fortunato, per venerare in forma privata i Santi Patroni, ricevendo poi il saluto del Sindaco sulle scale dei palazzi comunali, portandosi poi al Palazzo vescovile. A partire dalle 18.30 si svolgerà la Celebrazione eucaristica sul sagrato della Concattedrale, con autorità, associazioni, movimenti e fedeli disposti per la maggior parte in piazza del Popolo e in parte all’interno del Duomo.

Posti contingentati per la prima celebrazione di Sigismondi a Todi

Date le limitazioni imposte per l’emergenza sanitaria ancora in atto e il conseguente accesso a un numero limitato di persone, sarà possibile seguire l’evento anche da remoto, sia sulla pagina Facebook ufficiale della Diocesi (Chiesa di Orvieto-Todi), sia su Umbria TV, canali 10 e 110 del digitale terrestre.