Il Vescovo Sigismondi entra a Orvieto | Il benvenuto del sindaco Tardani - Tuttoggi

Oggi pomeriggio, domenica 28 giugno alle ore 18:00 nella Basilica Cattedrale di Orvieto avrà luogo la cerimonia d’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo Mons. Gualtiero Sigismondi.

Nell’occasione, il Sindaco, Roberta Tardani rivolge al Presule “un caloroso saluto di benvenuto nella Città di Orvieto.

E’ con grande emozione che a nome di tutta comunità e della municipalità orvietana, saluto l’arrivo del nuovo Vescovo, Monsignor Sigismondi.

Viviamo un periodo in cui la nostra vita sta gradualmente tornando alla normalità dopo l’emergenza sanitaria, e la giornata di Domenica 28 giugno, è per tutti noi non solo un momento di gioia, ma motivo di grande Speranza e Fiducia.

La Speranza di continuare a vivere l’essenza di essere comunità, valore che abbiamo riscoperto in questi mesi difficili e la Fiducia per una ripartenza e rinascita, costruite sui valori più profondi della nostra vita”.

“Un abbraccio affettuoso e un arrivederci – conclude – a Monsignor Benedetto Tuzia a cui rivolgiamo un sincero ringraziamento per il garbo, la generosità e la vicinanza che ha dimostrato verso la città in questi otto anni alla guida della Chiesa particolare di Orvieto-Todi”.

Il programma

Mons. Gualtiero Sigismondi, che ha lasciato il precedente incarico a Foligno un mese fa, sarà accolto al casello autostradale e accompagnato al ponte di “Rio Chiaro” (luogo dell’incontro, nel 1263, tra il vescovo Giacomo, che recava con sé il Corporale del miracolo di Bolsena, e il pontefice Urbano IV) dove riceverà il saluto di una delegazione di accoglienza diocesana.

Il corteo si porterà poi in piazza del Duomo dove saranno presenti Autorità Religiose e Civili con i Golfaloni dei Comuni. Alla cerimonia interverranno: i Cardinali Ennio Antonelli e Gualtiero Bassetti, i Vescovi delle diocesi dell’Umbria. Dopo il saluto del Sindaco di Orvieto, il nuovo Vescovo farà il suo ingresso in Duomo dove si svolgerà la cerimonia dell’insediamento in Cattedra seguita dalla solenne liturgia eucaristica.

La Celebrazione liturgica sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Chiesa di Orvieto-Todi, sulla pagina Facebook TVDiocesana e su RTUAquesio.

A causa delle norme anti- Covid, sarà possibile partecipare alle suddette Celebrazioni solo ritirando i pass nelle rispettive Parrocchie.