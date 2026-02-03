Salta il Carnevale di Spoleto, festa in piazza Duomo il 15 febbraio | Mozione di Grifoni - Tuttoggi.info

Lo scorso anno, pur senza carri, a Spoleto venne rispettata la tradizione della sfilata di Carnevale, evento che ha quasi 200 anni di storia alle spalle, con la presenza di vari gruppi mascherati. Quest’anno, invece, non ci sarà nemmeno quella. Con la sfilata sostituita da una grande festa in maschera in piazza Duomo.

Dopo gli annosi problemi dei capannoni per allestire i carri e gli alti costi di allestimento, senza grande supporto economico da parte delle istituzioni, l’associazione Manifestazioni spoletine, guidata da Angelo Gelmetti, si è arresa. Annunciando nei giorni scorsi la decisione con una lettera aperta, a cui nelle ultime ore è seguita una presa di posizione politica: quella del vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni, che ha presentato una mozione sul tema del Carnevale Spoletino.

Niente sfilata di Carnevale, la lettera del comitato organizzatore

Questa la lettera diramata dall’associazione Manifestazioni spoletine.

Ci stiamo avviando verso un periodo dell’anno atteso da tutti quanti e molto sentito nella nostra

città: il Carnevale. Il programma di quest’anno dell’Associazione Manifestazioni Spoletine prevede

uno spettacolo a Teatro con ingresso gratuito ma con offerta libera il giorno 8 febbraio 2026 alle

17:30 al Teatro Caio Melisso intitolato “Quei giorni de Carnovale” (una produzione di EOS

Teatro). L’evento, che celebra il carnevale romano, vedrà esibirsi l’attore Eugenio Mastrandrea, noto

come Capitano dei Carabinieri nella fiction Don Matteo. All’organizzazione dell’evento collaborerà

anche l’Associazione “Spoleto nel Cuore” che devolverà le offerte all’OAMI (Opera Assistenza

Malati Impediti). Il giorno 15 febbraio a partire dalle ore 14:30 faremo una grande festa in maschera

in Piazza del Duomo arricchita da musica e dalla banda musicale di Spoleto.

In molti ci chiedono per quale motivo non sono state fatte le canoniche sfilate. La domanda è lecita

e giusta, ma carissimi amici non dimenticate la difficoltà e la complessità che richiede organizzare

una manifestazione come questa. A partire dal covid sono iniziati una serie di problemi che si sono

concentrati tutti insieme. Il primo è quello dei capannoni, di cui parliamo ormai da anni, e a cui non

riusciamo da soli ad arrivare a una soluzione concreta; la lotteria è importantissima per far sì che i

carristi possano avere un sostentamento economico per allestire le loro opere, ma risulta sempre

difficilissimo trovare uno sponsor che dia una mano; i finanziamenti da parte della pubblica

amministrazione risultano cruciali per mandare avanti l’organizzazione generale dell’associazione e

ci sono state difficoltà addirittura in questo nell’ultimo anno.

Questo anno senza sfilate serve per prendere coscienza che le cose non si fanno da soli ma tutti

insieme, sapendo che questa grande manifestazione raccoglie forze ed energie molto diverse tra

loro. Immaginate un grande orologio, le rotelle devono girare tutte insieme per non farlo fermare e

da un po’ di tempo qualcuna aveva iniziato a rallentare, quindi quest’anno era giusto fare un po’ di

manutenzione. Possiamo garantire che in queste parole non c’è disfattismo. Stiamo già lavorando

per riassettare l’associazione da capo e avere le carte in regola per tornare a creare una

manifestazione degna di questo nome, ma serve l’aiuto e la fiducia di tutta la città e non solo di

alcuni pochi volenterosi. Esiste una grande economia dietro questa manifestazione, ed è giusto che

vada avanti; sappiamo benissimo che, passato il Natale, il Carnevale è l’unica e grande grande festa

invernale che anima la città in un periodo un po’ spento. Cominciamo a chiederci non cosa si fa a

carnevale, bensì cosa facciamo a carnevale, perché ognuno può fare la sua parte; è per questo che

serve massima partecipazione da parte di tutti quanti, ognuno come può e come liberamente crede.

La mozione di Grifoni

E’ di oggi, come detto, la mozione depositata da Sergio Grifoni (Obiettivo Comune) in consiglio comunale sul Carnevale. “Recentemente – spiega l’esponente di minoranza – l’Amministrazione Comunale a tal proposito ha dichiarato ufficialmente che ”riconosce nel Carnevale un valore identitario fondamentale, un patrimonio immateriale che definisce il carattere della nostra comunità”. Belle parole alle quali però non sono seguiti i fatti, visto che per quest’anno non è prevista la sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati collaterali. La causa principale risiede proprio nella mancanza preventiva dei previsti finanziamenti da parte del Comune. Quindi, si predica bene, ma si razzola male. Nella mozione di che trattasi, ho ricordato come il Carnevale Spoletino nel passato, recente e remoto, abbia sempre rappresentato un appuntamento irrinunciabile, utile a coinvolgere centinaia di famiglie e persone di ogni età, impegnate in vari periodi dell’anno nella preparazione dei carri e delle maschere. Momenti preziosi di socializzazione e di svago. Le sfilate poi rappresentano un valore aggiunto, soprattutto perché non coinvolgono soltanto i residenti, ma sono un richiamo prezioso per persone di fuori città e regione, con beneficio economico per il territorio. Tutto questo, ovviamente, se organizzato con i crismi richiesti dalla qualità e quantità. Senza mezzi concreti, ovviamente, ciò non può avvenire ed al Comitato Organizzatore, al quale deve andare un plauso sincero per l’impegno volontario profuso, più di tanto non si può richiedere.

Per tale motivo ho richiesto che, attraverso la mozione, il Consiglio Comunale impegnasse l’Amministrazione Comunale a:

Elaborare un progetto mirato per far si che la manifestazione del Carnevale Spoletino rientri prioritariamente fra quelle particolarmente attenzionate e di rilievo per la città, meritevoli cioè dei necessari contributi economici e di erogazione dei relativi servizi a supporto; Sostenere l’attuale Comitato organizzatore dell’evento, non solo economicamente, ma anche attraverso il coinvolgimento di mezzi e personale comunali, al fine di creare le necessarie sinergie operative e di programmazione; Valutare la possibilità di promuovere una scuola artigiana locale per la lavorazione della carta pesta ai fini della costruzione di maschere e accessori previsti, con utilizzo principale per la costruzione dei carri allegorici. Lavorazione che potrebbe tornare utile anche per la fabbricazione di statue da presepe, altro evento da potenziare. (ricordo a tal proposito come, nei primi anni del novecento, in piazzetta Torre dell’Olio, esistesse già una bottega per la lavorazione di carta pesta, gestita dal maestro artigiano Castiglia); Individuare uno stabile idoneo da mettere a disposizione, permanente e continuativa, degli organizzatori del Carnevale, e di tutti coloro che partecipano alla costruzione dello stesso, per la realizzazione dei carri allegorici.

Solo così facendo le parole dette si trasformano in fatti. Altrimenti è il solito scherzo di Carnevale“.

