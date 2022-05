Da Salisburgo all’Ariston di Sanremo: Cristiana Pegoraro viaggia con la musica nel mondo - Tuttoggi

La pianista conferma la sua versatilità e la capacità di spaziare tra generi musicali. I prossimi impegni: un tour in America e uno in Ungheria e Croazia, poi il Narnia Festival

Da Salisburgo a Sanremo, da New York a Budapest e Zagabria fino a tornare in Umbria per il Narnia Festival. Non si ferma l’attività concertistica e artistica di Cristiana Pegoraro, la pianista umbra apprezzata in tutto il mondo, che si è appena esibita, proponendo sue composizioni originali, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il ‘Gef’ festival mondiale della creatività e nell’ambito della finale mondiale di sanremoJunior. Una competizione, quest’ultima, rivolta ai giovani cantanti le cui finali interregionali per Umbria, Lazio, Toscana e Marche sono state ospitate a febbraio dal Narnia Festival, di cui Cristiana Pegoraro è direttore artistico e ideatrice.

Salisburgo

Prima dell’esibizione sanremese, la pianista ha tenuto un concerto nella Dommusiksaal di Salisburgo, una città che le è molto cara perché ci ha vissuto e ha studiato per cinque anni alla rinomata università ‘Mozarteum’. E in una neanche troppo ideale continuità rispetto a questa sua esperienza, è stata ricevuta dal sindaco di Salisburgo, Harald Preuner, che le ha conferito la benemerenza della città, suonando anche nella Marmorsaal del Castello Mirabel, dove si è svolta la cerimonia. Questa trasferta è stata organizzata nell’ambito del gemellaggio Verona Salisburgo grazie all’ambasciatrice onoraria Margot Kapfenberger. “È stato un grande onore – ha commentato Cristiana Pegoraro – essere ricevuta dal sindaco e suonare per lui. Questo incontro mi ha dato l’occasione di parlare dell’Umbria e promuovere il territorio e le sue bellezze. Ho anche invitato il sindaco Preuner a venirci a trovare durante il Narnia Festival e gli ho regalato il mio ultimo lavoro discografico ‘Rebirth-Rinascita’ e il CD con mie composizioni originali ‘La mia Umbria’, dedicato alla mia terra”.