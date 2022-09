Sagrantino Running, riaperte le iscrizioni

Le caratteristiche dell’evento

La Manifestazione è suddivisa in tre diverse competizioni:

45 km (ultra-trail)

25 km (la media)

13 km (la Corta)I partecipanti attraverseranno vigneti e diverse aziende vitivinicole, alcune della quali hanno concesso il loro benestare al passaggio tra le barricaie, in un “viaggio” alla scoperta della natura e dell’opera dell’uomo.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate collegandosi al sito: www.icron.it

Sarà possibile per gli atleti e le società ritirare il pettorale nei seguenti giorni:

29 ottobre à dalle 12.00 alle 20.00 presso Chiostro Sant’Agostino – Montefalco (PG)

30 ottobre à dalle 06.00 alle 08.00 presso Chiostro Sant’Agostino – Montefalco (PG)L’organizzazione ricorda a tutti gli atleti che non sarà possibile ritirare per alcun motivo il pettorale il giorno 30 ottobre 2022 oltre le ore 08.00.

Ritrovo gara 45 km ore 07.00 del 30/10/2022 presso la Piazza del Comune di Montefalco (PG) con partenza ore 08.30.

Ritrovo gare 25 km e 13 km ore 08.15 del 30/10/2022 presso la Piazza del Comune di Montefalco con partenza ore 09.15 per la 25 km e 09.30 per la 13 km.

La Sagrantino running: atmosfere ideali

La Sagrantino running si svolgerà in una stagione in cui i colori e le atmosfere fanno da cornice ideale per un bel fine settimana all’insegna del bello, del buono e dello sport. La Sagrantino Running – the wine trail è un prodotto unico nel panorama podistico nazionale tale da attrarre tanti turisti dall’estero, appassionati del nostro paese, amanti della corsa in natura che si regalano un week end nel cuore dell’Umbria per una immersione totale tra i sapori della terra.

Correre la Sagrantino Wine Trail in completo relax dove natura e gusto si fondono per regalare “un’esperienza extra sensoriale unica”.