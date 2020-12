Sabato pre Natale Covid in corso Vannucci, la foto che fa discutere

Fa discutere la foto della gente in corso Vannucci sabato pomeriggio pubblicata dal collega Pasquale Punzi. Una fotografia che, anche considerando lo schiacciamento della prospettiva, testimonia innegabilmente quante persone ci fossero nel centro storico di Perugia sabato pomeriggio, nonostante l’emergenza Covid.

Vaccino anti Covid,

priorità a 16.285 umbri

Per alcuni è il segno di come anche in questa situazione ci sia comunque voglia di normalità e di respirare il clima delle feste di Natale, dopo un anno difficilissimo. Oltre a fornire un po’ di ossigeno alle attività commerciali e della ristorazione.

Molti però (e tra loro anche medici che tutto il giorno sono ancora in prima linea contro il Coronavirus) commentano preoccupati la presenza di così tante persone tutte insieme. Alcune delle quali, oltretutto, a passeggio con la mascherina non correttamente indossata.

Proprio mentre nel Governo si dibatte sui possibili allentamenti delle ulteriori misure restrittive previste per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

L’obiettivo comune, in questa fase, deve essere quello di non abbassare l’attenzione, per evitare la temuta terza ondata del Coronavirus a cui le festività natalizie potrebbero fare da detonatore.