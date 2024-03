Rugby Gubbio: una bellissima prestazione non basta contro la corazzata Bologna Rugby, finisce 40-7 - Tuttoggi.info

Il Bologna Rugby è arrivato al Coppiolo di Gubbio carico e determinato a vincere la partita e così è stato, nonostante le bellissima prestazione dei lupi eugubini di coach Joe McDonnell che hanno combattuto e difeso fino all’ultimo minuto.

Il Bologna ha dimostrato di meritare il terzo posto in classifica nel Girone 2 del Campionato di Serie B vincendo 40-7 e segnando 6 mete con 5 trasformazioni.

Una segnatura anche per il Rugby Gubbio ad opera di Jonathan Scarpa che buca la difesa avversaria schiacciando la palla in meta. Lorenzo Crotti piazza in mezzo ai pali il calcio di trasformazione.

Il Bologna Rugby ci ha messo un po’ ad entrare in partita, forse a causa del campo pesante, ma una volta prese le misure si è dimostrata la squadra efficace che ci si aspettava.

4 le mete dei bolognesi nel primo tempo, contro l’unica meta del Rugby Gubbio.

Nel secondo tempo il ritmo è un po’ calato, gli eugubini hanno difeso strenuamente sugli attacchi del Bologna, che è riuscito ad andare in meta solo altre due volte, l’ultima quasi allo scadere degli 80 minuti.

L’analisi di coach Joe McDonnell: “Complimenti a Bologna, il Rugby Gubbio ha giocato contro una squadra di grande qualità che merita di stare nei primi posti della classifica. Nonostante il campo pesante hanno sempre tenuto un buon ritmo. Per il Rugby Gubbio buona prestazione della mischia e in touche, due o tre volte non abbiamo approfittato dell’opportunità di segnare una meta pur essendo dentro i loro 22 metri. I ragazzi però non hanno mai mollato e hanno giocato fino alla fine. Dobbiamo prendere ciò che di positivo abbiamo fatto e lavorare per la prossima partita fuori casa contro il Modena. Poi ci saranno due settimane di riposo e le ultime 4 partite di fila contro San Benedetto, Pieve, Romagna e l’ultima in casa contro Jesi. Una stagione molto lunga, per noi è il primo anno in Serie B ma dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di rimanere in Serie B, non solo per i giocatori ma anche per i giovani delle altre categorie e per il futuro del Club. Di nuovo complimenti al Bologna, ci vediamo a Modena.”

Il Rugby Gubbio ha schierato: Marco Pascolini, Lorenzo Floridi, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti (C), Giovanni Di Fiore, Riccardo Tomassoli, Ion Puica, Marco Cecchetti, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Jonathan Rafael Scarpa, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Mattia Scotti, Emanuele Rossi, Gabriele Micale, Ayoub Mafrouh, Alessio Ghirelli, Francesco Lorenzi e Roberto Rogari.

Eletto Rugby Gubbio Man of the Match l’autore dell’unica meta Jonathan Rafael Scarpa. Il premio è stato gentilmente offerto dalla Cantina Semonte di Gubbio che ringraziamo per la stima e la preziosa collaborazione.

Domenica 24 Marzo il Rugby Gubbio sarà chiamato a giocare un’altra difficile partita fuori casa contro il Modena Rugby, squadra che attualmente è 4° in classifica.

Segnaliamo infine la sconfitta a Pian di Massiano dell’U16 Foligno/Gubbio/Perugia contro Ancona, pur avendo giocato una buona partita.



Luogo: Campo da Rugby Gubbio, Via Vito Schifani, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA