Rugby Gubbio domina Pistoia e conquista una storica promozione in serie B - Tuttoggi.info

I rossoblu hanno vinto per 74-0, collezionando la 13^ vittoria su 14 match | Frondizi "Grande giornata di festa che rimarrà negli annali della società"

Con la vittoria casalinga odierna (6 maggio) per 74-0 sul Pistoia, il Rugby Gubbio ha conquistato la storica promozione diretta in Serie B.

La squadra del presidente Andrea Frondizi e di coach Gianluca Gamboni ha dominato il girone Toscana-Umbria di serie C1 rimediando una sola sconfitta in 14 match. Anche oggi è stata una partita a senso unico, con 7 mete e 3 trasformazioni nel primo tempo, 5 mete e 4 trasformazioni nel secondo. I primi cinque punti sono stati segnati da Francesco Rossi, che ha giocato la sua ultima partita (in quanto si deve ritirare per limiti di età).

“E’ una grande giornata di festa – ha dichiarato il presidente Frondizi al termine della partita – che rimarrà negli annali della società. Voglio ringraziare tutti per la stagione appena conclusa in primis i giocatori che hanno dimostrato sempre di voler lottare per questa promozione. Lo scorso anno non siamo saliti per due punti, quest’anno ce la siamo giocata fino alla fine. Grazie a tutti i 40 ragazzi che almeno una volta hanno indossato la nostra maglia con impegno e sacrificio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: dai dirigenti, ai volontari, a tutti gli allenatori che hanno cresciuto nel corso degli anni questi atleti. Ringrazio anche Pistoia per la disponibilità ad anticipare la partita”.

A margine del match il presidente del comitato regionale umbro della Fir, Egiziano Polenzani, ha omaggiato Moreno Panfili, figlio di Sanio (primo presidente del Rugby Gubbio e venuto a mancare a metà stagione), con il pallone con cui è stata giocata la partita della vittoria. “Quello ottenuto dal Gubbio è un risultato eccezionale. E’ una società che ha fatto grandi investimenti strutturali e ora, come ultima cosa, ha conquistato meritatamente la promozione”, ha commentato Polenzani.