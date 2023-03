Ruba prodotti alimentari e abbigliamento intimo in un supermercato, denunciato 41enne

L’approfondimento del controllo ha permesso agli agenti della Squadra Volante di verificare come l’uomo avesse a proprio carico numerosi precedenti proprio per reati di furto. Terminati tutti gli accertamenti di rito, dopo aver riconsegnato al responsabile del supermercato tutta la merce sottratta, per un valore di oltre 240 euro, gli agenti hanno deferito il 41enne all’Autorità Giudiziaria.