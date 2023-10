Ruba la bici elettrica a una concittadina che è a messa: denunciato 50enne - Tuttoggi.info

A indagare sul furto e rintracciare il responsabile, i carabinieri di Cannara

Ha rubato una bici elettrica da mille euro a una 55enne che era a messa, ma è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato. I fatti sono accaduti all’esterno della chiesa di San Matteo l’8 ottobre scorso e le indagini sono state svolte dai militari della stazione di Cannara.



Secondo la ricostruzione la signora era solita utilizzare per recarsi a messa e per sbrigare le faccende quotidiane, visto che tra l’altro era il suo unico mezzo di spostamento. Quando l’8 ottobre è uscita dalla messa a San Matteo, la bici era scomparsa e dopo averla cercata per le zone dei dintorni, ha sporto denuncia ai carabinieri.



Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, è stato rintracciata la bici in questione, inforcata da un cinquantenne cannarese, già noto ai militari. La perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di ritrovare la bicicletta elettrica, immediatamente restituita alla vittima. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Spoleto, alla quale dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato. (Foto in evidenza, Unsplash)