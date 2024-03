Ruba corrente allacciandosi all'ascensore, denunciato ternano - Tuttoggi.info

44enne ternano denunciato dai Carabinieri. Con un filo 'volante' si era allacciato al quadro elettrico dell'ascensore

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno denunciato un 44enne ternano, gravato da precedenti, per furto aggravato. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia dell’amministratore di un condominio del capoluogo, cui alcuni residenti avevano segnalato la presenza, sul terrazzo di copertura dell’edificio, di un cavo “volante” di alimentazione allacciato al quadro elettrico dell’ascensore. Le immediate verifiche svolte dai militari, unitamente a personale tecnico, hanno consentito di accertare che lo sportello di chiusura del quadro era stato forzato e che l’allaccio abusivo serviva un intero appartamento dell’ultimo piano dell’immobile, occupato dal 44enne, che è stato così deferito per furto di energia elettrica.