Rotonda Tulipano, M5S "Code interminabili, modificare la viabilità" - Tuttoggi.info

Rotonda Tulipano, il M5S sferza la giunta Bandecchi sul ripristino della viabilità di accesso a Terni Nord

Sono trascorse due settimane da quando alcuni membri della giunta Bandecchi hanno annunciato l’intenzione di ripristinare la viabilità sulla rotonda del Tulipano con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità dopo le critiche alle modifiche attuate dalla precedente amministrazione di centrodestra. “Come Movimento 5 Stelle e lista Bella Ciao abbiamo accolto questa proposta con favore sin dal principio e continuiamo a sperare che gli impegni pubblicamente assunti vengano rispettati al più presto – si legge in una nota dei pentastellati – Gli interventi sulla rotonda furono annunciati già a luglio, motivo per cui ciò che chiediamo con fermezza è un acceleramento dei tempi per questo processo, poiché la situazione attuale continua a rappresentare una seria criticità soprattutto adesso che l’attività scolastica è ripresa e le attività lavorative sono tornate a pieno regime”.

Rotonda tulipano, M5S “Code infinite”

“Va detto anche che con la piena operatività del Tulipano l’afflusso diventerà prevedibilmente insostenibile per le attuali infrastrutture presenti, per cui vanno pianificate quanto prima e con assoluta priorità nuove soluzioni alternative volte a decongestionare le aree maggiormente urbanizzate. Auspichiamo che gli interessi fondamentali dei cittadini non siano ostacolati e che l’operato prosegua con determinazione e senza rallentamenti. È fondamentale considerare anche l’impatto ambientale delle code interminabili che si formano nelle arterie principali dell’area Terni Nord – conclude la nota – Resta intatto il nostro impegno a favore del benessere e della qualità della vita dei cittadini ternani. Siamo disponibili a collaborare e sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento delle condizioni della città”.