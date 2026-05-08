Ponte sullo Stretto, Fumarola "Guai ad immaginarlo come bandierina elettorale" - Tuttoggi.info

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Ponte sullo Stretto, Fumarola “Guai ad immaginarlo come bandierina elettorale”

ItalPress

Ponte sullo Stretto, Fumarola “Guai ad immaginarlo come bandierina elettorale”

Ven, 08/05/2026 - 12:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Ci siamo sempre espressi positivamente sul ponte sullo stretto, dicendo che non basta il solo ponte ma bisogna creare anche una serie di infrastrutture materiali e immateriali che possano davvero connettere la Sicilia al resto del paese e rilanciare l’economia dell’isola”. Lo afferma la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola in un incontro con i giornalisti al San Paolo Palace Hotel. “Guai a immaginare che il ponte possa rappresentare una bandierina elettorale o di partito, non lo condividiamo e vogliamo che sia un’opportunità di crescita per l’intera Sicilia e la Calabria”, ha aggiunto.

xd8/pc/mca2

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