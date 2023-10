Rotary Club di Assisi, fine ottobre tra concerti e beneficenza - Tuttoggi.info

Fine ottobre è un periodo ricco eventi per il Rotary Club di Assisi, con tante iniziative anche nel segno della beneficenza.

Si parte sabato 21 alle 18, all’oratorio di Santa Chiarella in via Borgo Aretino, è in programma un appuntamento dedicato ai 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, spirito innovatore di una pedagogia concepita come partecipazione, aiuto, inclusione. Le letture e gli approfondimenti saranno a cura di Francesco Rondoni, Maria Elisabetta Monacchia e Pierluigi Domini, mentre il commento musicale sarà affidato al pianoforte di Fabio Berellini; l’ingresso è gratuito.

Mercoledì 25 ottobre alle 15 si apre la prima stagione di concerti all’ospedale di Assisi, rinviata più volte a causa dell’emergenza pandemica. Il pianoforte messo a disposizione del reparto di Medicina dal Rotary Club di Assisi sarà il centro della programmazione concertistica, che vedrà alternarsi formazioni cameristiche e corali a cadenza mensile. Il concerto di apertura vedrà esibirsi il duo formato da Cristina Palomba (flauto) e Fabio Berellini (pianoforte).

Infine, torna dal 27 al 29 “Dona un coperto”, per il Fondo Polio Plus della Rotary Foundation. L’impatto della collaborazione tra ristoratori del territorio e il Rotary Club di Assisi è stato e continua ad essere gigantesco: con circa 15.000 euro ottenuti tra quanto raccolto e quanto cofinanziato, si sono rese possibili circa 30.000 vaccinazioni nel mondo.