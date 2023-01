"Intervenire sui rifiuti a Sant'Eraclio" | Interrogazione di Gammarota

Il problema dei mezzi nel Castello

In questo quadro Gammarota mette a fuoco il tema di Sant’Eraclio: “in Largo Garibaldi a Sant’Eraclio esiste un problema serio in prossimità dell’ingresso al Castello: i residenti all’interno del Castello debbono portare fuori i loro sacchi dei rifiuti perchè l’automezzo adottato per il ritiro non entra all’interno del Castello. Tali rifiuti vengono accumulati per strada formando una piccola discarica a cielo aperto, tale da richiamare anche l’abbandono di ulteriori rifiuti. La situazione descritta risulta essere un danno alla sicurezza e all’igiene dei cittadini e al decoro urbano, oltre a creare disagi agli esercizi commerciali adiacenti. Questa situazione potrebbe essere anche causata da possibili utenze fantasma in prossimità e all’interno della frazione, che aumenterebbero la mole di rifiuti abbandonati nel sito“.

La richiesta di soluzioni

Quindi Gammarota chiede al sindaco e all’assessore all’Ambiente se sia possibile “organizzare il servizio in modo tale che gli operatori Vus possano entrare anche a piedi all’interno del Castello per ritirare i rifiuti dei residenti in prossimità dell’ingresso della loro abitazione ed evitare che li lascino in Largo Garibaldi come sopra descritto? In alternativa è possibile spostare i box grandi e non lasciarli in prossimità della porta di ingresso al Castello e di due attività commerciali? È possibile controllare eventuali utenze fantasma nella frazione? Si riesce a posizionare una “foto trappola” nel sito in oggetto (Largo Garibaldi a Sant’Eraclio) per evitare ulteriori abbandoni di rifiuti?“.