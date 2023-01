Vus, Massimi lascia il cda | Quasi 3mila domande per 48 posti

In corso le selezioni per operatori ecologici e autisti di mezzi

Si è dimessa Serena Massimi, avvocato di Gualdo Cattaneo e nel Cda di Valle Umbra Servizi Spa, da poco confermato ma in carica nella stessa formazione dal 2019. L’uscita di Massimi non è derivante da un problema politico o in polemica per qualche decisione. Massimi infatti è entrata al lavoro in un ente pubblico e la sua permanenza nel board della multiutility sarebbe stata incompatibile. Adesso Massimi, che era la rappresentante dei piccoli comuni, andrà sostituita.

Il calendario “spoletino”

Da annotare la particolarità del fatto che molti degli della zona est stiano ricevendo il calendario dei passaggi per la raccolta differenziata molto particolari. In alcuni casi, infatti, c’è il simbolo del Comune di Spoleto e non quello di Foligno. “Nelle cassette della posta di via Mancini qui a Foligno sono stati inseriti i calendari della nuova raccolta differenziata. Che dal primo gennaio cambia radicalmente. A parte che in questa via da prima delle feste non si è visto nessuno a raccogliere l’indifferenziato la cosa più ridicola è che i nuovi calendari sono quelli del Comune di Spoleto. Che il gran Ducato ci ha conquistato a nostra insaputa?”, di chiede un utente social.