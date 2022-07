Valle Umbra Servizi Spa, confermato il cda: Rossi resta presidente

Confermato il cda in carica dal 2019

L’organo di vertice di Valle Umbra Servizi, dunque, ha confermato gli stessi esponenti in carica dal 2019. Rossi è spoletino, ex direttore di Oma. Emanuele Lancellotti viene dal fronte folignate, mentre Serena Massimi è di Gualdo Cattaneo. Si apre un nuovo triennio importante per il cda di Vus, alle prese con l’attuazione del piano industriale e l’ammodernamento dell’azienda.