Ricostruzione post sisma in Umbria, il nodo dei lavoratori precari

La Presidente – Vice Commissario Donatella Tesei ha ribadito come l’impegno della Regione e dell’Ufficio Ricostruzione sia volto a far sì che il 2023 costituisca davvero un nuovo capitolo nel processo di ricostruzione post sisma e segni effettivamente il passaggio ‘dall’era della carta all’era del mattone.

I sindaci del cratere e i presidenti delle Province hanno sottoposto all’attenzione del Commissario diverse problematiche legate alla fase di emergenza e alla ricostruzione: dalle macerie alla cessione dei crediti del 110%, dai mutui privati sospesi alla TARI, dalla sostituzione ai proprietari inadempienti alle faglie attive e capaci, dall’edilizia scolastica alle deroghe per l’organico delle scuole. La problematica principale, in ogni caso, è quella legata al personale che opera nella ricostruzione e che, pur essendo specializzato e di grande esperienza, vive ancora una situazione di incertezza lavorativa.

Non a caso, a latere del Comitato istituzionale, si è svolto un incontro con il personale dell’USR Umbria e, in particolare, con i giovani professionisti precari che stanno dando quotidianamente il loro contributo fondamentale per consentire alle famiglie di tornare nelle proprie abitazioni e alle imprese nei propri luoghi di lavoro. Sia la Presidente della Regione che il Commissario Castelli hanno sottolineato l’impegno profuso in sede parlamentare – con un emendamento al DL sisma che sarà esaminato dal Senato nelle prossime settimane – per provare a dare stabilità al loro lavoro.

Si procederà, inoltre, ad una ulteriore semplificazione delle norme sulla ricostruzione e ad un aggiornamento della legge sul sisma (decreto legge n. 189/2016), per allinearlo alle più recenti innovazioni normative, a cominciare dal nuovo codice degli Appalti.