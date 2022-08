Ricostruzione, ecco la situazione a Norcia a 6 anni dal sisma - Tuttoggi

I numeri e l’Ospedale

Nel corso della riunione il Sindaco, insieme al Commissario, ha sintetizzato i numeri della Ricostruzione: a Norcia sono state presentate 1109 richieste di contributo (circa 300 MLN), da presentare 1235 (circa 527 milioni), totale attese 2344 (circa 827 MLN). Siamo al 47% in termini di numeri pratiche. Al 36% importi. Per la Ricostruzione pubblica finanziati 41 interventi (84 Mln), da finanziare 57 (187 Mln). Chiese finanziate 24 (26 Mln) da finanziare 52 (43 mln). Il totale della Ricostruzione per noi è: € 1.167.485.944,57

L’Ingegner Nodessi ha annunciato l’affidamento dei lavori di ricostruzione del nostro Ospedale ad un’Impresa locale. Il Commissario Legnini ha certificato che Norcia è il Comune in cui sono stati presentati il maggior numero di progetti per la Ricostruzione e siamo molto vicini a superare il 50% delle pratiche presentate.

Molto apprezzamento c’è stato dal pubblico per l’enorme quantità di risorse economiche che sono oggi disponibili per tutti coloro che volessero iniziare un nuovo percorso imprenditoriale nel nostro territorio e per coloro in particolare che hanno scelto di restare nel nostro territorio con la loro azienda e la loro famiglia e che oggi attraverso queste risorse vedono la possibilità di rilanciare la propria attività e la propria posizione strategica sul mercato di riferimento con aiuti solidi e molto concreti da erogarsi in tempi brevissimi.

Va ricordato infatti, che i bandi si aprono a partire dal 1 settembre e si chiudono al massimo entro il 31 ottobre ed entro la fine dell’anno devono essere assegnate le relative risorse. “L’apertura dello Sportello di consulenza sarà estremamente utile a tutti noi – dichiara il Sindaco Alemanno nell’esprimere la soddisfazione per la presentazione dei Bandi da parte di esperti – e ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato con grande interesse”.