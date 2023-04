“Riaprite i reparti”, in più di 100 alla manifestazione contro i tagli all’Ospedale di Spoleto

Nel corso della manifestazione, in ogni intervento, non c’è mai stato altro spazio che non fosse la forte richiesta motivata di riapertura di tutti i reparti soppressi. In particolar modo quello simbolo del Punto Nascite e la Cardiologia per significare un completo ritorno alla situazione pre-covid, non disgiunta dall’assunzione di tutto il personale medico e infermieristico necessario.

“E’ l’obiettivo irrinunciabile e non mediabile– spiega una nota stampa dei promotori di CASA ROSSA– espressione della volontà popolare dei territori della Valle Spoletina e della Val Nerina, messa nelle mani delle associazioni cittadine e dei sindacati e organizzazioni politiche che vi si riconoscono.“

Chiari e scanditi i “No al Terzo Polo Ospedaliero, No alle posizioni rinunciatarie di “coperte corte” che costringono a rinunce. No alle politiche che hanno trasformato la sanità in azienda e la salute in merce e hanno fatto “corta” la coperta sanitaria.

Nelle conclusioni di CASA ROSSA è stato chiesto al Sindaco Andrea Sisti, non presente alla manifestazione, di fare propria in modo convinto e concreto la posizione espressa dai partecipanti e dalle loro associazioni, annunciando nel contempo un nuovo appuntamento a Perugia, sotto il palazzo della Regione per una grande manifestazione per la sanità pubblica e per la riapertura di tutti i reparti del San Matteo.