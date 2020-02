Riapre l'ufficio postale di Foligno Centro in via Piermarini

L’ufficio postale di Foligno Centro è tornato disponibile nella sua sede abituale in via Piermarini 11, dopo i lavori di manutenzione finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per i clienti e il personale.

Continuità nei servizi

Durante il periodo dell’intervento, con il quale è stata ampliata la sala al pubblico e realizzato uno sportello riservato ai cittadini con mobilità ridotta, l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari all’interno di un container allestito nella piazza adiacente alla sede.

Le caratteristiche

L’ufficio postale di Foligno Centro è dotato di tre sale consulenza sui prodotti di risparmio e investimento, di un corner PosteMobile per rispondere alle esigenze della clientela interessata all’offerta e ai servizi di telefonia e di due ATM Postamat di ultima generazione disponibili h24. Nell’ufficio postale sono infine sempre disponibili il wi-fi gratuito per connettersi alla rete internet in maniera facile veloce e la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello attraverso l’App Ufficio Postale, una soluzione per ridurre i tempi di attesa.

Gli orari

La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.