Riaperto il cavalcavia lungo la ss 205 Amerina - Tuttoggi

Dopo la chiusura di due settimane fa, è stata riaperta al traffico la strada statale 205 “Amerina”. Ad essere chiuso in particolare era stato un cavalcavia.

La chiusura era stata disposta al km 45,800, tra Baschi Scalo e il bivio per Todi/E45 (innesto SS448). Ora la riapertura, dopo che Autostrade per l’Italia ha ripristinato il transito sul cavalcavia autostradale in gestione alla stessa società.