Il "Baccalà" di Serena Brancale apre la stagione estiva di Visioninmusica 2024 - Tuttoggi.info

Sarà Serena Brancale ad aprire la stagione estiva di Visioninmusica 2024! Martedì 30 luglio alle ore 21:30, la versatile polistrumentista, performer e compositrice, si esibirà all’Anfiteatro romano di Terni con il suo “Baccalà on tour”.

Serena, autentica forza creativa della scena musicale italiana, è un’artista dal sound caleidoscopico che incorpora diversi generi musicali: dal soul al jazz, dal pop al R&B senza tralasciare i suoni dell’elettronica con cui sperimenta grazie a pad, tastiere e loop station.

Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà”, che è tra i brani più virali in Europa, Serena Brancale torna in tour in quintetto con il finger drummer Dropkick, in un live nuovissimo che profuma di ritmi sudafricani e che propone i suoi brani più rappresentativi: con lei il palco diventerà un jazz club di New York, una festa patronale in Puglia ma anche un volo verso Miami dove la salsa si fonde con la house music.

Alle 19, è inoltre previsto nello spazio adiacente all’entrata dell’anfiteatro, un concerto di pre-apertura, che vedrà protagonista la cantante Cristina Russo e il suo quartetto.

I biglietti per il live di Serena Brancale sono già in vendita sul circuito Vivaticket

VISIONINMUSICA SUMMER 2024

Martedì 30 luglio 2024 – ore 21:30

SERENA BRANCALE

“BACCALÀ ON TOUR”

SERENA BRANCALE • lead vocal, loop station, tastiere e drumpad

DROPKICK • finger drummer

MARCO BOTTONI • chitarra, basso e piano

NAUSICA, CORINNE • cori

TERNI

Anfiteatro Romano

via del Vescovado, 7

Biglietti in vendita sul circuito

vivaticket.it