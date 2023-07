Residenti segnalano spaccio vicino a supermercato, arrestato 50enne - Tuttoggi.info

Oltre all'attività di spaccio i carabinieri hanno anche sgomberato - insieme all'usl - un'area condominiale adibita a bivacco

Da alcuni giorni dei residenti della zona del centro di Terni segnalavano ai Carabinieri una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti in un’area adiacente ad un noto supermercato. Le chiamate, ricevute dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni segnalavano, inoltre, l’esistenza di una evidente situazione di degrado a causa della presenza di materassi e sedie verosimilmente occupate da cittadini extracomunitari nelle aree comuni di alcuni condomini.

Nella mattinata di lunedì 3 luglio, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno deciso di approfondire la situazione in maniera più dettagliata in merito al presunto spaccio di stupefacenti e, al termine di una serie di appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno localizzato lo spacciatore, un cittadino extracomunitario di circa cinquant’anni, già noto alle Forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero veniva sorpreso dai militari durante la cessione di una dose di eroina a favore di un acquirente. Dopo gli accertamenti di rito, e previo contatto telefonico con il Magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica, i militari procedevano all’arresto dello straniero ed alla sua custodia presso una camera di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Terni, in attesa del rito direttissimo disposto per oggi presso il Tribunale di Terni.

Al termine delle operazioni i Carabinieri richiedevano l’assistenza dell’Azienda di Servizio di Igiene Ambientale per rimuovere la situazione di degrado che si era venuta a creare sotto le adiacenti palazzine provvedendo alla bonifica dell’area.